Judgement: Project Judge arriverà in Occidente nell'estate 2019

Direttamente dallo Showcase di Kinda Funny Games, i vertici di SEGA mostrano in video le prime scene di gioco della versione occidentale di Judgement. La nuova avventura del team di Yakuza conosciuta fino a ieri come Project Judge o Judge Eyes sbarcherà in Europa e Nord America nell'estate del 2019 in esclusiva su PS4.

Il nuovo thriller di Toshihiro Nagoshi e dello Yakuza Studio sarà ambientato a Kamurocho, nel violento microcosmo urbano che fa da sfondo agli eventi della serie di Yakuza.

Il canovaccio narrativo steso da Nagoshi per dare forma alla storia di Judgement seguirà le attività di investigazione di Takayuki Yagami, un detective privato che cercherà di venire a capo di un brutale caso di omicidio collegato a un'altra serie di efferati delitti.

Nella sua versione in lingua inglese, Takayuki manterrà le fattezze dell'edizione originale con l'attore giapponese Takuya Kimura ma avrà la voce di Greg Chun, una vecchia conoscenza per tutti gli appassionati di videogiochi (e non solo): è lui, infatti, a doppiare Ike in Super Smash Bros Ultimate, Adam in NieR Automata, Shin in Fist of the North Star Lost Paradise e Hiro Morgan in Detective Pikachu, con delle fugaci escursioni tra i personaggi secondari degli universi free roaming di Fallout 4, Just Cause 4 e League of Legends.

Su queste pagine trovate la nostra anteprima di Judgement a cura di Umberto Merone.