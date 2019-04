Judgement sarà pubblicato su PC? Il Commento del team di sviluppo

Recentemente esordito nella Terra del Sol Levante, Judgement è quasi sold-out in Giappone, mentre la pubblicazione occidentale è attualmente prevista per l'estate di quest'anno.

Il nuovo gioco targato SEGA è stato recentemente oggetto di un'interessante intervista concessa da Toshihiro Nagoshi, Daisuke Sato, e Kazuki Hosokawa alla redazione di IGN Japan. Nel corso di quest'ultima, i tre esponenti di Ryu Ga Gotoku Studio, già ampiamente noto per il proprio lavoro sulla serie Yakuza, hanno discusso di diverse tematiche, tra cui il possibile approdo di Judgement su PC.

L'esordio del gioco è attualmente previsto in esclusiva su Playstation 4, ma, il Team di sviluppo sembrerebbe star prendendo in considerazione anche altre possibilità. In particolare, secondo quanto riportato, riferendosi a Judgement, Hosokawa avrebbe dichiarato che tra le opzioni attualmente in corso di valutazione figurano una possibile pubblicazione su Steam e "altri formati". Quest'ultima espressione, risulta tuttavia particolarmente vaga e, dunque, di difficile interpretazione.



Recentemente, alcuni giochi della serie Yakuza hanno fatto il proprio esordio su Steam, elemento che lo stesso Hosokawa ha evidenziato come un passo utile ai fini dell'ampliamento della propria Community di riferimento. Per ora, tuttavia, l'unica versione confermata di Judgement è quella per Playstation 4, attesa in Europa per il prossimo 25 giugno. Per maggiori informazioni sul gioco, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro provato di Judgment, a firma di Francesco Fossetti.