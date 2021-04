Judgment 2 in arrivo? SEGA lancia un sito teaser con conto alla rovescia

In contemporanea con l'arrivo di Judgment su PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia, SEGA lancia un misterioso sito teaser denominato Judgment Day, con tanto di conto alla rovescia che terminerà il 7 maggio.

Al momento il sito Judgment Day è vuoto e contiene solamente un countdown che scadrà il 7 maggio alle 16:00 ora italiana, cosa succederà al termine del conto alla rovescia? Non è dato saperlo ma non è escluso che il publisher giapponese sia pronto ad annunciare il sequel del gioco.

SEGA ha registrato il marchio Lost Judgment nelle scorse settimane e proprio questo potrebbe essere il titolo del nuovo episodio della serie, anche se al momento non c'è nulla di certo. Uscito inizialmente nel 2019 solo su PS4, il gioco arriva questa settimana anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S, a questo proposito vi rimandiamo alla recensione della versione next-gen di Judgment: "Judgment varca i confini dell’attuale generazione con una remaster di buona fattura, che mostra evidenti migliorie in tutti gli aspetti salienti del comparto tecnico. Forte di un sistema d’illuminazione profondamente rivisto, che valorizza tutti gli interventi operati sul fronte della resa generale dell’immagine, il titolo di Ryu Ga Gotoku Studio si presenta al pubblico in una forma smagliante."