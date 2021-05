Judgment 2, aspettando il conto alla rovescia: nuovi video teaser

Esattamente come nei casi precedenti, le clip sono state distribuite prive di audio e mostrano sequenze tra loro non direttamente collegate. Elemento interessante, alcuni dei nuovi teaser sembrano però confermare che Judgment 2 sarà ambientato a Yokohama , con alcuni scorci visibili nei filmati che richiamano alla mente proprio la città giapponese. In particolare, come potete verificare in calce a questa news, una delle clip mostra piuttosto chiaramente una ruota panoramica svettare tra i grattacieli nella notte: che si tratti proprio della celebre attrazione di Yokohama ? Per saperne di più, non resta che pazientare ancora un poco: il 7 maggio è ormai davvero molto vicino!

@GoldenBoah

The results are in…. Sorry you didn't win!

This sweepstake is going on until 5/7

Please try again tomorrow!#JUDGMENTDAY -5dayshttps://t.co/8PkszzQqCo pic.twitter.com/QCCfHY3Wys — RGG Studio (@RGGStudio) May 2, 2021

@MoogNoog

The results are in…. Sorry you didn't win!

This sweepstake is going on until 5/7

Please try again tomorrow!#JUDGMENTDAY -4dayshttps://t.co/MeMLJh3OeM pic.twitter.com/l6LQAulSOX — RGG Studio (@RGGStudio) May 3, 2021

@briareosz

The results are in…. Sorry you didn't win!

This sweepstake is going on until 5/7

Please try again tomorrow!#JUDGMENTDAY -4dayshttps://t.co/pmL9xmVfTJ pic.twitter.com/ppx6KiYvV4 — RGG Studio (@RGGStudio) May 3, 2021

@DarthMaulCruz

The results are in…. Sorry you didn't win!

This sweepstake is going on until 5/7

Please try again tomorrow!#JUDGMENTDAY -4dayshttps://t.co/7dw0OmXSLd pic.twitter.com/C9jJCwxVy8 — RGG Studio (@RGGStudio) May 3, 2021

@vectro375

The results are in…. Sorry you didn't win!

This sweepstake is going on until 5/7

Please try again tomorrow!#JUDGMENTDAY -4dayshttps://t.co/37pIqplM4q pic.twitter.com/ScOaagaMTi — RGG Studio (@RGGStudio) May 3, 2021