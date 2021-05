Judgment 2 compare sul PlayStation Store giapponese: reveal imminente

Ormai ci siamo: Judgment 2 sta per divenire realtà. Un leak sul PlayStation Store giapponese della Digital Deluxe Edition conferma infatti che il nuovo capitolo della serie spin-off di Yakuza non solo è concreto, ma si intitolerà Lost Judgment, almeno nella terra del sol levante.

Stando a quanto emerso, Lost Judgment è previsto per il prossimo settembre ed uscirà sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4. Va sottolineato che questo periodo d'uscita potrebbe al momento riguardare il solo Giappone, considerato come il Ryu Ga Gotoku Studio produca le conversioni per il mercato occidentale a distanza di diversi mesi rispetto all'uscita nipponica. Anche il nome del gioco potrebbe essere diverso una volta ufficializzato l'arrivo in Europa e Stati Uniti: ricordiamo infatti che il primo capitolo, uscito da noi nel giugno nel 2019, era intitolato Judge Eyes in Giappone (così come Ryu Ga Gotoku è il titolo nipponico di ogni Yakuza), pertanto non è da escludere che la nuova avventura possa intitolarsi anche semplicemente Judgment 2 in occidente.

Negli ultimi giorni SEGA ha diffuso vari teaser di Judgment 2 su Twitter, stuzzicando tutti i fan della serie. Scopriremo a breve ulteriori dettagli sulla nuova opera del Ryu Ga Gotoku Studio, inclusa magari anche la location: in molti hanno ipotizzato che Judgment 2 sarà ambientato a Yokohama.