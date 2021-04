Judgment 2 pronto al reveal? Un video appare in rete prima della fine del countdown

Il mese di aprile ha visto comparire un sito teaser di SEGA dedicato a Judgment, nel quale si presenta al pubblico un per ora ancora misterioso conto alla rovescia.

Quest'ultimo avrà termine solamente tra diversi giorni, con l'azzeramento atteso per il prossimo 7 maggio, alle ore 16:00 del fuso orario nostrano. Nel frattempo, tuttavia, parte dei contenuti preparati da SEGA potrebbero essere stati protagonisti di un leak. In rete sta infatti già circolando un brevissimo filmato, che sembra rappresentare un ulteriore passo in direzione del già chiacchierato annuncio di un sequel dell'apprezzato Judgment. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video ha inizialmente trovato diffusione tramite Twitter, per poi essere immortalato dagli appassionati e riproposto anche su YouTube.



Al momento, come spesso accade in questi casi, è impossibile determinare se si tratti o meno di un falso. Di recente, i rumor legati all'annuncio di un Judgment 2 sono in effetti stati numerosi. In particolare, le scommesse degli insider si sono concentrate sul possibile annuncio di Lost Judgment, un seguito del thriller che vedrebbe tornare in scena il protagonista del titolo SEGA. Ad accompagnare questa nuova avventura, sempre secondo indiscrezioni, i giocatori troverebbero toni molto più cupi rispetto a quanto messo in scena dal primo Judgment.