Judgment 2: tre nuovi teaser suggeriscono l'annuncio imminente, ecco i dettagli

L'account Twitter giapponese di Judgment, lo spin-off della celebre saga Yakuza creata da Ryu Ga Gotoku, ha recentemente pubblicato tre nuovi teaser che potrebbero far riferimento ad un possibile sequel.

Le brevi clip, prive di qualsiasi audio, mostrano infatti il protagonista Takayuki Yagami alle prese con nemici inediti ed in contesti che non appartengono al primo originale Judgment. Il publisher SEGA e gli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio avevano già suggerito l'arrivo di un annuncio previsto per quello che è stato chiamato il "Judgment Day", attualmente programmato per il prossimo 7 maggio.



Durante l'evento potrebbe quindi essere svelato il tanto chiacchierato seguito dello spin-off ambientato per le strade di Kamurocho. Ad avvalorare questa possibilità c'è poi un altro indizio: nel mese di marzo SEGA aveva registrato il marchio "Lost Judgment" per il mercato giapponese, nome che potrebbe essere legato all'imminente annuncio.

Intanto la versione next-gen di Judgment ha fatto il proprio esordio su PlayStation 5 con una veste grafica rinnovata e in grado di sfruttare la potenza delle nuove console con tanto di framerate migliorato. Prima di lasciarvi al filamto vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Judgment sulle pagine di Everyeye.