Judgment e Lost Judgement si aggiornano: arriva il supporto ad AMD FSR 2.1

Tra i nuovi annunci legati alla serie Yakuza (ormai Like A Dragon) condivisi durante il Tokyo Game Show 2022, hanno trovato spazio un'interessante selezione di giochi inediti.

A dispetto delle indiscrezioni, non è invece stata confermata alcuna versione PC di Judgment e Lost Judgment. Le due apprezzate avventure investigative restano dunque per il momento disponibili esclusivamente su console. In attesa di eventuali novità su questo fronte, arriva ora un aggiornamento per Judgment e Lost Judgment.

Grazie alla patch pubblicata da Ryu Ga Gotoku Studio, i thriller videoludici possono ora contare sul supporto alla tecnologia AMD FSR 2.1. Quest'ultima rappresenta la più recente versione dello strumento di upscaling brevettato da AMD, con il quale Lost Judgment e Judgment potranno migliorare il proprio comparto grafico. La novità, tuttavia, ha portato con sé una conseguenza piuttosto nefasta. Dal momento dell'installazione della patch, tutte le Mod DLSS cesseranno infatti di funzionare all'interno di Judgment e Lost Judgment. Al momento dell'avvio, si verificherà infatti un semplice crash del gioco.



Al momento, il team di sviluppo non ha commentato tale effetto collaterale. È inoltre da notare che per ora gli autori di Ryu Ga Gotoku Studio non hanno nemmeno pubblicato delle note dedicate alla patch resa disponibile per Lost Judgment e Judgment.