Judgment e Lost Judgment in arrivo su PC? Spunta il rating americano

Qualcosa sembra muoversi in merito al possibile arrivo di Judgment e del suo seguito Lost Judgment su PC. La serie spin-off di Yakuza finora era rimasta appannaggio delle sole console PlayStation e Xbox, ma un importante indizio sull'esistenza delle versioni per mouse e tastiera arriva dall'ESRB.

Nella pagina ufficiale di Lost Judgment sul sito dell'ente di classificazione americano, infatti, adesso si cita anche l'esistenza della versione PC oltre alle edizioni per le console PlayStation e Xbox. SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio non hanno finora mai confermato le nuove edizioni dei due giochi con protagonista il detective Takayuki Yagami: con l'RGG Summit fissato per il 14 settembre 2022, chd dovrebbe finalmente svelare al mondo il primo trailer di Yakuza 8, non è a questo punto da escludere anche novità su Judgment, magari pronto con la conferma ufficiale dell'arrivo dei due giochi su PC.

Si tratterebbe di un importante cambiamento per la compagnia nipponica: la serie Judgment era a rischio cancellazione a causa di una disputa con l'agenzia Johnny & Associates che gestisce le prestazioni di Takuya Kimura, popolare attore nipponico nonché interprete di Yagami, che ha ostacolato l'esordio dei due giochi su PC proprio per evitare che eventuali mod potessero alterare e danneggiare l'immagine del loro cliente. Può darsi che SEGA e l'agenzia abbiano finalmente trovato un accordo e che ci sia dunque il via libera per i porting apparentemente impossibili fino a pochi giorni fa.

Appuntamento dunque all'RGG Summit per scoprire se davvero le avventure di Yagami stanno per sbarcare su nuovi lidi.