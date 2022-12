Judgment e Lost Judgment supportano ora NVIDIA DLSS su PC

Dopo aver permesso di usufruire di AMD FSR 2.1 nelle versioni PC di Judgment e Lost Judgment, Roy Ga Gotoku Studio ha continuato a lavorare sul comparto tecnico di entrambi i capitoli della sua serie spin-off di Yakuza (ormai nota come Like a Dragon) per permettere ai giocatori di usufruire anche di NVIDIA DLSS.

Come apprendiamo dalle patch notes distribuite dal team di sviluppo, gli utenti PC che posseggono sia Judgment che il suo sequel Lost Judgment possono ora abilitare NVIDIA DLSS e usufruire delle migliorie della tecnologia di super sampling basato su intelligenza artificiale che facilita enormemente il gaming moderno su PC. L'aggiornamento introduce anche il supporto a NVIDIA DLAA, offrendo in questo modo un'ulteriore alternativa per quanto riguarda le opzioni legate all'anti-aliasing. Entrambe le opzioni sono attivabili accedendo a "Impostazioni Grafiche" e quindi "Impostazioni Avanzate".

Il changelog ci conferma inoltre alcuni cambiamenti per quanto concerne le versioni Steam Deck. Al primo boot sarà ora direttamente attivo AMD FSR 2.1 e sono stati abilitati anche i 60 frame al secondo. Anche in questo caso, quindi, gli utenti dovrebbero poter godere di un'esperienza sensibilmente migliore sulla piattaforma portatile di Valve.

Se siete curiosi di saperne di più, vi invitiamo a recuperare il nostro approfondimento su Judgment e Lost Judgment su PC e Steam Deck.