Judgment: nessun ritardo in Europa, il personaggio di Pierre Taki sarà modificato

SEGA ha annunciato che il personaggio interpretato da Pierre Taki in Judgment (Kyohei Hamura) sarà completamente modificato: il volto e la voce saranno sostituiti con quelli di un nuovo attore non ancora annunciato.

Il publisher fa sapere che "voce e volto di Pierre Taki saranno sostituiti completamente in vista della pubblicazione occidentale attesa per il 25 giugno 2019. Screenshot e trailer del personaggio di Hamura sono stati rimosso dai canali ufficiali di SEGA e saranno ripubblicati in versione aggiornata prossimamente."

SEGA conferma che il lancio di Judgment in Europa e Nord America è ancora previsto per il 25 giugno 2019 mentre non è chiaro quando il gioco tornerà in vendita in Giappone, dopo l'arresto dell'attore e doppiatore la compagnia ha rimosso Judgment dal PlayStation Store ed ha ritirato le copie fisiche distribuite ai rivenditori, in attesa di trovare una soluzione.

Anche Disney e Square Enix hanno optato per una soluzione simile, Pierre Taki è il doppiatore giapponese di Olaf in Kingdom Hearts III ma il personaggio sarà ridoppiato dopo l'arresto della star, sorpreso con della cocaina in valigia all'aeroporto di Tokyo qualche settimana fa.