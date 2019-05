Judgment: nuovo trailer e tema dinamico gratis per gli abbonati PlayStation Plus

Judgment sarà disponibile in Occidente il 25 giugno; effettua ora il pre-order sul PlayStation Store per ottenere l’early access al gioco completo il 21 giugno, diversi giorni prima del lancio.

Come detective privato in uno dei distretti più turbolenti del Giappone, Yagami di tanto in tanto ha bisogno di essere un po' duro nelle sue indagini. Questo esperto di arti marziali autodidatta può passare liberamente tra due stili unici - Tiger e Crane, per abbattere singoli punk o gruppi di teppisti. È anche un maestro delle armi di strada, da un modesto paio di bacchette, all'arma preferita del combattente di Kamurocho, la possente bicicletta.

Dotato di un vasto repertorio di mosse finali dell'EX Action, Yagami potrebbe essere l'ex avvocato più pericoloso di tutto il Giappone! Inoltre alle 19.00 di oggi, tutti gli utenti PS Plus potranno scaricare gratuitamente il tema dinamico di Judgment.