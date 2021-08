Judgment è in offerta su Amazon sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5

Judgment è un videogioco del 2018, spin-off della serie Yakuza, sviluppato dallo studio giapponese Ryū ga Gotoku e pubblicato da SEGA per PlayStation 4, una versione rimasterizzata è stata rilasciata il 23 aprile 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Il gioco è sottotitolato anche in italiano.

Il titolo è acquistabile ad un prezzo molto interessante, è infatti in offerta a soli 28,90 euro per PlayStation 5 o 27,77 euro per PlayStation 4, al posto di un prezzo di listino di 40,98 euro, si tratta del prezzo più basso di sempre dalla sua uscita. La versione per Xbox One e Series X è acquistabile al prezzo di listino.

Di seguito i link alle offerte:

Su Amazon è inoltre preordinabile Lost Judgment, secondo capitolo della serie spin-off di Yakuza con protagonista Takayuki Yagami. Il gioco è in arrivo il 24 settembre e può essere prenotato al prezzo di 59,99 euro per PlayStation 4/PS4 PRO, PlayStation 5, Xbox One e Series X.

Di seguito i link ai preordini:

Vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.