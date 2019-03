Judgment per PS4: Nagoshi spiega come ha appreso la notizia dell'arresto di Pierre Taki

Dopo aver smentito le indiscrezioni sui sequel di Judgment per PS4, Toshihiro Nagoshi ha colto al volo l'occasione offertagli dall'ultimo livestream di SEGA per spiegare come ha appreso la notizia dell'arresto del doppiatore Pierre Taki e come si è attivato per "proteggere" il progetto di Judgment.

"Mi ha davvero sorpreso sentire che Pierre Taki era stato arrestato", ha spiegato Nagoshi aggiungendo che "quando ho guardato la notizia nel cuore della notte sembrava che il mio telefono stesse squillando attraverso lo schermo! Da quel momento in avanti le chiamate e i messaggi non si sarebbero fermati per tutta la notte, e alla fine mi sono detto 'Lo so!'".

"Successivamente abbiamo iniziato a discutere su come affrontare il problema. Abbiamo deciso di interrompere le vendite del gioco abbastanza velocemente. Non esiste un modo corretto per affrontare la situazione" ha poi proseguito l'autore della serie di Yakuza dichiarando, a tal proposito, che "alla fine, anche io ho espresso un foto favorevole alla decisione di fermare le vendite. Alcuni di noi hanno pensato e sottolineato che magari stavamo andando troppo oltre e che forse era un fatto non collegato al gioco stesso, e non affatto penso che quelle opinioni fossero irragionevoli".

Quanto ai motivi che lo hanno spinto a bloccare la commercializzazione del titolo in madrepatria e provvedere al repentino cambio di attore per il personaggio precedentemente interpretato dal doppiatore Pierre Taki, Nagoshi ha affermato che "ho preso questa decisione perchè il fatto è avvenuto appena dopo il lancio. Se si fosse trattato di un gioco più vecchio, magari le nostre priorità sarebbero state diverse, ma quando si tratta di attuare questa politica per un gioco pubblicato da pochi mesi, penso che sia una conversazione diversa".

A prescindere da questa triste vicenda, in Europa il lancio di Judgment su PS4 continua ad essere previsto per il prossimo 29 giugno.