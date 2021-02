Judgment di SEGA annunciato per PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia

Disponibile fino ad ora solo su PlayStation 4, Judgment arriverà presto anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia, con uscita prevista in Europa per il prossimo 23 aprile. come annunciato da SEGA con un trailer.

La riedizione di Judgment godrà del supporto per i 60fps, tempi di caricamento migliorati e includerà tutti i DLC precedentemente pubblicati. Il publisher ha specificato come non siano previsti aggiornamenti gratuiti per i possessori della versione PS4, inoltre il trasferimento dei salvataggi non è supportato.

Judgment uscirà in versione fisica e digitale su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in Occidente mentre in Giappone e Asia sarà disponibile solo su PS5 in formato fisico e digitale su entrambe le piattaforme. Il prezzo di questa riedizione è fissato a 39.99 dollari negli USA, probabilmente 39.99 o 49.99 euro in Europa, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del publisher europeo.

Se volete saperne di più sul gioco di Ryu Ga Gotoku Studio non perdete la nostra recensione di Judgment: "Judgment è un titolo solido, forte di un comparto narrativo di assoluto spessore e di un pool di nuovi volti assolutamente convincente. Il dipanarsi dell’intreccio potrà anche prendersi i suoi tempi ma credeteci quando vi diciamo che la storia di Yagami saprà catturarvi."