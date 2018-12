Judgment: SEGA svela il cast dei doppiatori inglesi, confermato il Dual Audio

Judgment arriverà in Occidente nell’estate del 2019! Durante il Kinda Funny Games Showcase è stato mostrato un nuovo trailer di Judgment e i giocatori hanno potuto ascoltare per la prima volta il doppiaggio inglese.

Un doppiaggio inglese in un gioco di Yakuza?

Judgment è il primo gioco ambientato nell'universo della serie di Yakuza, ad avere un doppiaggio inglese per la sua versione occidentale, l'ultimo è l'originale Yakuza per PlayStation 2 del 2006. Di conseguenza, è stato richiesto un po' di lavoro extra per rendere il doppiaggio inglese di Judgment un po' più complesso. Volevamo essere certi di preservare il copione giapponese originale di Judgment nel modo più fedele possibile. Ecco alcune caratteristiche presenti in Judgment:

Dual Audio : I giocatori possono passare dalla traccia VO giapponese a quella inglese in qualsiasi momento durante il gioco. Immergiti in Judgment scegliendo la lingua che preferisci!

: I giocatori possono passare dalla traccia VO giapponese a quella inglese in qualsiasi momento durante il gioco. Immergiti in Judgment scegliendo la lingua che preferisci! Dual Subtitles : I sottotitoli cambiano in base alla traccia audio selezionata: giapponese o inglese. I sottotitoli della voce giapponese sono presentati in un modo che rappresenta la tradizionale esperienza di Yakuza mentre i sottotitoli della voce inglese corrispondono alla sceneggiatura inglese.

: I sottotitoli cambiano in base alla traccia audio selezionata: giapponese o inglese. I sottotitoli della voce giapponese sono presentati in un modo che rappresenta la tradizionale esperienza di Yakuza mentre i sottotitoli della voce inglese corrispondono alla sceneggiatura inglese. Localization Pedigree: La localizzazione di Judgment è stata gestita internamente dal talentuoso team di localizzazione della serie Yakuza.

Un cast ricco di star dà vita a Judgment. Greg Chun presta la sua voce al protagonista di Judgment, Takayuki Yagami, supportato da Crispin Freeman, Matthew Mercer, Cherami Leigh, Yuri Lowenthal, James Hong, Ed O’Ross, Amy Walker, Matt Yang King, Fred Tatasciore, Brian Mcnamara, SungWon Cho, Cristina Vee, Max Mittleman e molti altri.