Judgment: le vendite fisiche e digitali raggiungono quota un milione

Ryu Ga Gotoku Studio ha appena confermato ufficiale che Judgment ha raggiunto quota un milione di copie vendute in tutto il mondo, calcolando sia le vendite fisiche che quelle digitali. Si tratta indubbiamente di un buon risultato per lo spin-off della serie Yakuza, arrivato originariamente sulle PS4 occidentali nell'estate del 2019.

Ambientato a Kamurocho e riproponendo lo stile di combattimento già apprezzato nella serie principale, Judgment è riuscito a distinguersi da Yakuza offrendo meccaniche investigative ed interazioni sociali ancora più marcate, conquistando il pubblico con una storia coinvolgente che ha visto il detective Takayuki Yagami seguire le tracce di un misterioso serial killer che, come tratto distintivo, cavava fuori dalle orbite gli occhi delle sue vittime. Oltre all'originale uscita su PS4, il titolo prodotto da SEGA ha fatto in seguito il suo esordio anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia nel corso del 2021, allargando così ancora di più il suo bacino d'utenza fino ad arrivare al traguardo del milione di unità vendute. Se non avete ancora provato il gioco e volete approfondire ulteriormente, potete leggere la nostra recensione della versione next-gen di Judgment.

Il successo del titolo ha spinto Ryu Ga Gotoku Studio ad avviare lo sviluppo del secondo capitolo della serie: Lost Judgment arriverà a settembre su PlayStation e Xbox. E per la prima volta in assoluto, un gioco del franchise di Yakuza uscirà in contemporanea mondiale su tutti i territori.