Judgment: la versione occidentale non avrà censure, promettono gli autori

Ai microfoni di Dengeki Online, il direttore dello Yakuza Studio Kouji Yoshida e il Planning Supervisor Masao Kinosaki hanno manifestato la volontà di non tagliare alcun tipo di contenuto nella versione occidentale di Judgment.

Il progetto a cui stanno lavorando gli autori giapponesi in collaborazione con SEGA, spiegano Konsaki e Yoshida, "non subirà modifiche al contenuto del gioco nella versione che pubblicheremo in Occidente. Le uniche differenze saranno nel modo in cui registriamo un doppiaggio in inglese, con un riadattamento e una sincronizzazione del labiale".

Per la versione europea e nordamericana di Judgment, la promessa del team capitanato da Toshihiro Nagoshi è perciò quella di non alterare in alcun modo l'esperienza di gioco e il canovaccio narrativo della loro ultima fatica action ruolistica ambientata nel violento microcosmo urbano di Kamurocho che fa da sfondo alle vicende della ben più nota serie di Yakuza. Anche i minigiochi saranno i medesimi, e con essi le porzioni di dialogo più "mature" con protagonisti il detective Takayuki Yagami e i suoi interlocutori (e interlocutrici).

L'unica differenza in termini prettamente contenutistici sarà quella rappresentata dalla completa trasposizione dei dialoghi, dei testi e degli elementi dell'interfaccia dal giapponese all'inglese: davvero una gradita sorpresa, considerando che l'ultimo videogioco dello Yakuza Studio a vantare un doppiaggio in inglese è stato il primo, leggendario capitolo della saga di Yakuza apparso su PlayStation 2 nell'ormai lontano 2006.

Su queste pagine trovate un approfondimento sui doppiatori della versione occidentale di Judgment, le cui voci potranno essere ascoltate da tutti i cultori di action in salsa jappa nel corso del 2019 (presumibilmente in estate) su PlayStation 4 assieme a quelle della versione in madrelingua.