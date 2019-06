Judgment: la nostra Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Yakuza!

SEGA presenta Judgment, nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato dal Team Yakuza, in arrivo il 25 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO: lo abbiamo provato!

il nuovo titolo sviluppato dal team noto per il proprio lavoro sulla serie Yakuza, ha dato vita ad una nuova opera videoludica. Al suo interno, i giocatori vestiranno i panni di Takayuki Yagami. Quest'ultimo, uomo tormentato dal senso di colpa per eventi correlati al proprio passato, si ritroverà ad indagare su di una serie di crimini. Nei panni di un investigatore, ci addentreremo nelle profondità del quartiere di Kamurocho, nel tentativo di svelare i segreti che si celano dietro una fitta rete criminale. Everyeye ha avuto modo di provare Judgement e di elaborare alcune prime impressioni sul titolo: potete approfondirne la conoscenza grazie alla video anteprima che trovate direttamente in apertura a questa news. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Judgement, già da tempo esordito in Giappone, approderà presto anche nel mercato videoludico occidentale. La pubblicazione del titolo è infatti attesa per il prossimo 25 giugno, in esclusiva sulle home console ammiraglie di Casa Sony. Con l'avvicinarsi della data di uscita, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer di Judgment. Siete pronti ad avventurarvi tra le pericolose strade di Kamurocho?