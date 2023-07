Jujutsu Kaisen Cursed Clash: annunciato il videogioco basato sulla serie anime

Mentre Jujutsu Kaisen Stagione 2 arriva su Crunchyroll, Bandai Namco e Byking annunciano il videogioco Jujutsu Kaisen Cursed Clash per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Al momento la finestra di lancio di Jujutsu Kaisen Cursed Clash non è stata resa nota, il publisher ha confermato che in Giappone il gioco uscirà in versione fisica e digitale su PS5 e Switch, solo digitale su PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, il debutto in Occidente invece non è stato (ancora) confermato.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash è un brawler game per un giocatore offline e fino a quattro giocatori online, il gioco è ispirato all'omonima serie anime (a sua volta basata sulla serie manga) che vede Yuji Itadori scontrarsi con un gruppo di ribelli nel moderno Giappone, in un gioco che fa della velocità e della frenesia il suo punto di forza.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash prevede scontri due contro due con una qualità grafica "simile a quella dell'anime" riferisce un portavoce di Bandai Namco all'Anime Expo, dove il gioco è stato annunciato. Come detto, la data di uscita non è stata annunciata e non è chiaro se Cursed Clash uscirà nel 2023 o se dovremo attendere il 2024 per mettere le mani sul gioco.