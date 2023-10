Jujutsu Kaisen Cursed Clash: il brawler basato sulla serie anime ha una data d'uscita

Lo scorso luglio è stato annunciato Jujutsu Kaisen Cursed Clash, videogioco in stile Action Brawler ispirato all'omonima serie manga ed anime di Gege Akutami. Adesso sappiamo con certezza quando l'opera sarà ufficialmente disponibile sul mercato.

Come confermato dal publisher Bandai Namco e dallo sviluppatore Byking, Jujutsu Kaisen Cursed Clash arriverà su PC via Steam, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il 2 febbraio 2024. I fan della serie dovranno dunque aspettare soltanto qualche altro mese ancora prima di mettere le mani sopra il promettente brawler giocare sia offline in solitaria che online fino a quattro giocatori.

E' stata inoltre confermata la presenza tra i personaggi del Cursed Spirit Jogo, a parte questo però non ci sono altre novità concrete in merito al roster ed ai contenuti complessivi del gioco in termini di modalità di gioco. Ricordiamo che Jujutsu Kaisen Cursed Clash offre combattimenti due contro due ed uno stile grafico che si avvicina a quello utilizzato per la serie anime. Tra i personaggi confermati troviamo Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo, ma con tutta probabilità verranno rivelate ulteriori aggiunte ancora nei prossimi mesi che ci separano dall'esordio su PC e console.

Farete vostro Jujutsu Kaisen Cursed Clash non appena disponibile il 2 febbraio?