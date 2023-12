Jujutsu Kaisen Cursed Clash, il roster si amplia: arriva Yuta Okkotsu e non solo

Si avvicina un poco alla volta l'uscita di Jujutsu Kaisen Cursed Clash, prevista per il 2 febbraio 2024 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, e per ingannare l'attesa Bandai Namco e lo sviluppatore Byking rivelano ulteriori due membri del roster.

Direttamente da Jujutsu Kaisen 0 arriva Yuta Okkotsu, combattente indicato per lo scontro ravvicinato. Oltre all'abilità passiva Rage, Yuta può fare ricorso a due diverse Cursed Technique, la Special Grade Cursed Apparition e la possibilità di invocare al suo fianco Rika Orimoto quando il proprio partner è ferito, che travolge gli avversari con un potente attacco offensivo.

Ma non finisce qui: sempre da Jujutsu Kaisen 0 viene introdotto nel roster di Jujustsu Kaisen Cursed Clash anche Suguru Geto. Il temibile incantatore è perfetto per il combattimento da media distanza grazie ai suoi poteri d'invocazione che gli permettono di richiamare a sé spiriti maligni e manipolarli per ottenere utili vantaggi in battaglia.

L'aggiunta al roster di questi due popolari personaggi farà sicuramente piacere ai grandi fan della serie, in attesa di scoprire ulteriori sorprese relative al gioco nel corso delle ultime settimane che ci separano dall'esordio sul mercato dell'opera prodotta da Bandai Namco. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Jujutsu Kaisen Cursed Clash, dove mettiamo nero su bianco le nostre sensazioni ed aspettative sul progetto.