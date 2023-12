Jujutsu Kaisen Cursed Clash e i segreti del gameplay: a lezione da Gojo Satoru

Dopo aver annunciato la data d'uscita di Jujutsu Kaisen Cursed Clash, il team Byking e i vertici di Bandai Namco lasciano che Gojo Satoru impartisa lezioni di gameplay nel nuovo video del picchiaduro in salsa brawler ambientato nell'universo dell'anime omonimo.

La nuova fatica interattiva di Bandai Namco che pesca a piene mani dalla serie anime e manga Jujutsu Kaisen promette di fare la felicità di tutti gli appassionati dell'opera firmata dall'eclettico fumettista Gege Akutami, merito sia della presenza di una complessa modalità Storia che di un ricco ventaglio di attività da svolgere da soli o all'interno delle lobby multiplayer.

Il trailer con protagonista Satoru, ad esempio, ci permette di familiarizzare con il sistema di combattimento e con le complesse dinamiche di gameplay che governeranno gli scontri tra i personaggi di Jujutsu Kaisen.

Come nell'anime, anche nel videogioco ogni combattente adotterà un suo stile di combattimento unico per esprimere a schermo tutta la potenza delle tecniche da volvere acquisendo l'Energia Malefica necessaria per sbloccare gli attacchi più devastanti. Spazio anche alle mosse combinate che coinvolgeranno i compagni di squadra, grazie alle quali poter sperimentare soluzioni ludiche sempre originali e servirsene per adattare il proprio approccio al combattimento in funzione delle tecniche espresse dagli avversari.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen Cursed Clash è atteso al lancio per il 2 febbraio del 2024 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete saperne di più sull'ultimo brawler di Bandai Namco, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Jujutsu Kaisen Cursed Clash tra maledizioni e poteri.