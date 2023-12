Jukai Studio chiude: colpa delle scarse vendite di Stray Souls e del cyberbullismo

Con l'annuncio della chiusura di Versus Evil arriva anche la conferma della fine di Jukai Studio: la software house che ha dato forma al dimenticabile horror Stray Souls su Unreal Engine 5 ammette il fallimento commerciale del proprio titolo d'esordio e afferma di essere stata vittima di cyberbullismo.

"Stiamo chiudendo Jukai Studio", esordisce il messaggio condiviso dal team indie prima di spiegare che "alcuni di voi potrebbero aver notato che il nostro sito web non funziona da un po' di tempo e che non eravamo più attivi sui social come prima. Ci sono molte ragioni per spiegare tutto ciò, ma la principale è che siamo stati vittima di cyberbullismo, abbiamo ricevuto una scarsa accoglienza per il nostro progetto di debutto Stray Souls e non siamo assolutamente in grado di sostenere l'azienda a causa delle scarse vendite del nostro primo gioco, di conseguenza abbiamo deciso di chiudere".

La lettera aperta pubblicata dal team di Jukai Studio svela anche degli interessanti (e inquietanti) retroscena sullo sviluppo di Stray Souls: "Siamo consapevoli che nutrivate grande aspettative per Stray Souls, ma non vi abbiamo mai detto che c'erano solo due persone a svilupparlo, insieme al personale sotto contratto. Abbiamo fatto tutto ciò che era in notro potere per portare a termine il progetto nella migliore forma possibile, ma per tutta la durata dello sviluppo sia noi che il nostro staff, come pure gli editori, siamo stati costantemente al centro di atti di persecuzione informatica. Anche alcuni dei membri più attivi della community sono stati coinvolti, con messaggi ed email indesiderate che li hanno tormentati. La questione è ora nelle mani dei nostri avvocati, vi ringraziamo per il vostro supporto ma al momento non possiamo aggiungere altro, sappiate solo che non lasceremo che questi atti persecutori rimangano impuniti nonostante la chiusura del nostro studio".

Nel concludere il proprio intervento, i ragazzi di Jukai Studio sperano che il 2024 sia un anno di "grandi cambiamenti positivi nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, specie dopo un 2023 che è stato così difficile per noi e tanti altri". Il team di Jukai va così ad aggiungersi al già lungo elenco di studi di sviluppo chiusi e licenziamenti in un 2023 atroce per i videogiochi, stando anche al celebre sviluppatore Rami Ismail.