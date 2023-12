Jukeyz, che combini? Ban da un torneo di COD Warzone per una streamer in bikini!

Nel bel mezzo di una diretta organizzata dal team eSport di Call of Duty per seguire il torneo da 200.000 dollari di OpTic Gaming, al pro player Jukeyz è venuta la non particolarmente felice idea di attendere la sua prossima partita multiplayer ammirando lo streaming di una donna in bikini su Twitch.

Lo scivolone social di Jukeyz è stato trasmesso dai canali ufficiali da Activision, tanto da sorprendere i caster dell'evento eSport e indurre gli organizzatori del torneo, e la stessa azienda statunitense, a sospendere il giocatore professionista di COD Warzone e provvederne all'immediata espulsione dal torneo.

Come facilmente prevedibile, la scenetta che ritrae Jukeyz mentre osserva divertito lo streaming su Twitch della creatrice di contenuti Novaruu (presumibilmente senza ricordare di essere lui stesso al centro dello streaming del team eSport di Call of Duty) ha fatto rapidamente il giro dei social.

Tra i tanti commenti ilari e sarcastici della community spicca però il messaggio condiviso dallo stesso Jukeyz per informare i suoi follower, e chi ha iniziato a seguirlo incuriosito dalla 'birichinata' che gli è costata il ban da COD Warzone, di essere stato "appena estromesso da ogni genere di competizione eSport di Activision per almeno 2 mesi". In difesa di Jukeyz troviamo tanti utenti che ritengono eccessiva la punizione inflitta da Activision, mentre altri ricordano che Call of Duty Warzone è un videogioco con rating 18+ e ritengono che, proprio per questo, una sanzione del genere sia oltremodo sproporzionata, trattandosi di un titolo rivolto solo ed esclusivamente a un pubblico adulto.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Warzone 2.0.