Jumanji Avventure Selvagge: tanti nuovi dettagli sull'avventura coop con The Rock

Abbiamo assistito ad una presentazione del gameplay di Jumanji Avventure Selvagge, il nuovo videogioco legato alla serie cinematografica che ci riporta nel folle ed avventuroso mondo fatto di esplorazione e puzzle.

Basato su una storia completamente slegata da quella degli ultimi film, il gioco è un action adventure con visuale isometrica e supporto alla modalità cooperativa in locale per un massimo di quattro giocatori, grazie alla quale si possono vestire i panni del Dottor Smolder Bravestone, di Ruby Roundhouse, di Franklin “Mouse” Finbar e del Professor Shelly Oberon. L'avventura sarà più o meno difficile in base al numero di partecipanti, così da rendere l'esperienza di gioco più bilanciata.

Nel video gameplay che abbiamo potuto osservare vi erano sia momenti legati all'esplorazione e alla risoluzione di semplici puzzle che veri e propri combattimenti con boss e mini-boss. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, il gioco è circa quattro volte più grande rispetto alla precedente avventura, dalla quale si discosta anche per via delle meccaniche di gameplay (vi ricordiamo che il precedente capitolo era un action adventure con visuale in terza persona).

Sappiamo con certezza che il gioco non includerà alcun tipo di microtransazioni e i membri del team di Cradle Games hanno dichiarato che, almeno per il momento, non sono previsti DLC o espansioni.

Per quello che riguarda invece la data d'uscita, il gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi il prossimo 3 novembre 2023 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (in questo caso disponibile nella sola versione digitale su Steam) e Nintendo Switch.