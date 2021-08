Jumanji: dove comprare e quanto costa il gioco da tavolo del film con Robin Williams?

Esiste il gioco da tavolo di Jumanji? La pellicola cult del 1995 con Robin Williams ha dato vita non solo a vari sequel cinematografici ma ovviamente anche ad una vasta gamma di prodotti di merchandising, tra cui ovviamente anche il gioco da tavolo originale del film.

Potete comprare il gioco da tavolo di Jumanji sul sito di GameStopZing, da GameLife oppure su Amazon, si tratta di una versione del gioco che replica esattamente quella vista nel film, realizzata interamente in legno e con plancia che può essere facilmente richiusa. Un prodotto pensato per gli amanti di questo classico blockbuster degli anni '90 e non solo.



Cosa include la confezione? E' presto detto, oltre al tabellone sono disponibili le carte pericolo, dadi salvataggi, clessidra, pedine e un rinoceronte in plastica, oltre a un foglio adesivo, il decodificatore e un classico dado numerato.

1 rinoceronte 3D in plastica

4 pedine in legno

1 clessidra

1 dado numerato

4 dadi salvataggio

30 carte pericolo

1 decodificatore

1 foglio adesivi

Da GameStopZing il gioco ha un prezzo di 32.98 euro, sul sito di Gamelife ha un prezzo di 36 euro mentre su Amazon costa 28,79 euro in offerta . Una bella idea per divertirsi durante le serate autunnali che stanno per fare capolino, ma ricordate...