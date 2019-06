Jumanji: Il Videogioco, ecco immagini e video di annuncio per PC e console

A ridosso dell'E3 2019, i vertici di Bandai Namco Entertainment svelano ufficialmente il progetto di Jumanji: Il Videogioco, un'avventura sviluppata dagli autori inglesi di Funsolve per dare seguito alla celebre proprietà intellettuale del franchise cinematografico di Jumanji.

Realizzato in collaborazione con Sony Pictures, il videogioco di Jumanji ci permetterà di indossare i panni del Dott. Smolder Bravestone, di Ruby Roundhouse, di Franklin “Mouse” Finbar o del Professor Shelly Oberon. Il nostro scopo, proprio come nel film Jumanji: Benvenuti nella Giungla del 2017 e in Jumanji 3 atteso nelle sale cinematografiche entro la fine dell'anno, sarà quello di trovare i preziosi gioielli di Jumanji per salvare il mondo e scoprire un modo per ritrovare la via di casa prima di essere divorati da creature esotiche o cadere nelle mortali trappole disseminate nello scenario.

Sotto il profilo del gameplay, il titolo attingerà a piene mani dagli action votati alla cooperativa multiplayer per darci modo di unire le nostre forze con un massimo di tre amici e collaborare con loro per avere la meglio su bestie feroci e trappole d'ogni sorta.

Vi lasciamo perciò al video di annuncio di Jumanji: Il Videogioco e vi informiamo che l'avventura di Bandai Namco e Funsolve sarà disponibile a partire dal 15 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.