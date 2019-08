Jumanji Il Videogioco: The Rock e i suoi amici combattono nel primo video gameplay

Dopo averci incuriosito con il reveal di Jumanji Il Videogioco nelle giornate che hanno preceduto l'E3 2019, gli autori di Funsolve approfittano della vetrina mediatica del PAX West di Seattle per mostrarci il primissimo gameplay trailer della loro avventura in arrivo a novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il progetto a firma Bandai Namco seguirà le orme del franchise cinematografico di Jumanji e accompagnerà l'uscita di Jumanji 3 con un titolo che, in base a quanto è possibile ammirare nel nuovo video di gioco, promette di offrirci un'esperienza cooperativa quantomai frizzante.

Il nostro scopo sarà quello di indossare i panni del dottor Smolder Bravestone, di Ruby Roundhouse, di Franklin "Mouse" Finbar o del Professor Shelly Oberon per aiutarli a ritrovare i gioielli di Jumanji ed evitare, così facendo, la distruzione del mondo. L'utilizzo delle pietre avrà poi il non secondario effetto di aprire un varco dimensionale che consentirà allo scapestrato gruppo di eroi di riguadagnare la via di casa prima di diventare lo spuntino serale di qualche creatura della giungla o dei predoni del posto.

Dal punto di vista delle dinamiche di gioco, il titolo rientrerà nel filone degli action sparatutto in terza persona votati alla cooperativa multiplayer per calarci in un contesto ludico in perenne mutamento: starà a noi, e alla nostra squadra composta da massimo quattro utenti online, capire come avere la meglio sui nemici e raggiungere l'obiettivo prefissato.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer di Jumanji: Il Videogioco, vi ricordiamo che l'avventura di Funsolve e Bandai Namco uscirà il prossimo 15 novembre su PC e console. Il prossimo film della saga, Jumanji The Next Level, arriverà nelle sale cinematografiche italiane l'1 gennaio del 2020.