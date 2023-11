Jump Festa 2024: Final Fantasy 7 Rebirth, Foamstars e Dragon Quest presenti all'appello

In occasione del Jump Festa 2024 che si terrà quest'inverno in Giappone, Square-Enix comunica sul proprio sito ufficiale che alla convention saranno presenti anche Final Fantasy 7 Rebirth, Foamstars e Dragon Quest Monsters: Il principe oscuro.

Nel primo caso, stiamo parlando dell'attesa seconda parte della trilogia legata a Final Fantasy 7 Remake, che ricrea e rielabora il vasto universo legato al settimo episodio della saga.

Al Jump Festa 2024 sarà possibile giocare due demo. La prima si intitola "Fated Beginnings: Sephiroth & Cloud" e per ha per protagonisti a Nibelheim i personaggi appena menzionati. La seconda demo si chiama "The World of Rebirth: Junon" e darà la possibilità di visitare Junon con i personaggi principali del gioco.

In più, i visitatori dell'evento potranno cogliere l'occasione per farsi una foto con una replica della mitica Buster Sword (Spada Potens, in italiano), lo spadone che fa da simbolo alla settima fantasia finale. Nel frattempo, pochi giorni fa Square-Enix ha rivelato nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Rebirth.

Anche per Foamstars, sarà possibile farsi fotografare e giocare nelle apposite postazioni. Una demo e un angolo foto saranno disponibili anche per Dragon Quest Monsters: Il principe oscuro, in cui i visitatori potranno farsi immortalare insieme a Re Slime e allo Slime dorato.

Vi ricordiamo che la Jump Festa 2024 si svolgerà alla Makuhari Messe il 16 e il 17 dicembre 2023.