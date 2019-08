Jump Force accoglie Prometheus: il lottatore in arrivo in autunno

Arriva un annuncio decisamente interessante per i giocatori attivi su Jump Force, picchiaduro pubblicato nel corso del febbraio di quest'anno da Bandai Namco.

Direttamente dalle pagine del più recente numero della rivista nipponica Jump, giunge infatti la comunicazione che il roster di lottatori a disposizione della community è destinato ad ampliarsi molto presto. La software house ha infatti ufficializzato che il personaggio di Prometheus diventerà uno dei personaggi giocabili all'interno di Jump Force. Elemento interessante, l'ampliamento del roster che lo vedrà protagonista sarà reso disponibile da Bandai Namco tramite la pubblicazione di un DLC gratuito. La data precisa di pubblicazione di quest'ultimo non è stata purtroppo ancora comunicata, ma è stato specificato che la finestra di lancio attesa corrisponde all'autunno di quest'anno. Siete felici di questa notizia, ansiosi di poter giocare nei panni di Prometheus?



Prosegue dunque il piano di supporto post lancio al picchiaduro: nel corso del mese di agosto, ad esempio, il team di Bandai Namco aveva già annunciato l'arrivo della versione buona di Majin Buu, presentato al pubblico con un trailer dedicato. Jump Force è disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dallo scorso 15 febbraio: sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida per approcciarsi al picchiaduro.