Jump Force: annunciati i bonus pre-order e le edizioni speciali

Bandai Namco Entertainment ha annunciato i bonus pre-order e le edizioni speciali di Jump Force, nuovo picchiaduro tridimensionale della compagnia nipponica che unirà in un esplosivo crossover i diversi personaggi tratti da Shonen Jump, tra cui quelli di Naruto, One Piece e Dragon Ball.

Pre-ordinando la vostra copia di Jump Force otterrete i seguenti bonus: un veicolo da utilizzare nella lobby, tre costumi e le T-Shirt Shonen Jump e Shonen Jump Pirate Logo per la personalizzazione del vostro Avatar, ed infine un tema esclusivo per PlayStation 4.

Di seguito, trovate invece i contenuti delle rispettive edizioni speciali di Jump Force:

Deluxe Edition (89.99$)

Una copia del gioco;

Character Pass;

Nove personaggi aggiuntivi post-lancio;

Accesso con quattro giorni d'anticipo ai personaggi aggiuntivi.

Ultimate Edition (99.99$)

Una copia del gioco;

Accesso al gioco completo con tre giorni di anticipo prima della release ufficiale;

Character Pass;

Nove personaggi aggiuntivi post-lancio;

Accesso con quattro giorni d'anticipo ai personaggi aggiuntivi;

Jump Start Pack;

Diversi item da utilizzare in-game appena avrete iniziato l'avventura.

In calce alla notizia vi abbiamo inoltre riportato una serie di nuove immagini che mettono in mostra la profondità dell'editor tramite il quale sarete in grado di modellare e personalizzare in varie sfaccettature il vostro Avatar personale. Jump Force uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 14 febbraio 2019. Per un approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.