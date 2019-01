Jump Force: annunciati nuovi personaggi da Naruto e un'arena inedita

Quattro nuovi lottatori provenienti dalla serie Naruto e dal suo sequel Boruto sono stati annunciati per Jump Force, insieme con una nuova arena, il Konoha Stage.

Nello specifico i quattro personaggi annunciato per il picchiaduro di Bandai Namco sono Boruto (figlio di Naruto), Kakashi, Gaara e Kaguya:

Boruto Uzumaki: in qualità di successore di due potenti stirpi, Boruto è da sempre stato destinato alla grandezza.

Kakashi Hatake: il Maestro di Naruto e uno dei ninja d’elite del Villaggio della Foglia.

Gaara: Gaara ha mostrato i segni di una grande forza sin dall’infanzia, cosa che ha confermato diventando uno dei più giovani Kazekage della sua epoca.

Kaguya: una volta una virtuosa e gentile principessa, è stata corrotta dal potere del frutto dell’Albero Divino, diventando una tiranna e una delle più terrificanti minacce all’umanità.

Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), la Beta si è tenuta parzialmente questo weekend, per poi essere rimandata a causa di problemi tecnici imprevisti, le ultime due sessioni verranno riprogrammate per nuove date non ancora svelate.