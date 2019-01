Jump Force: annunciato il bundle PS4 Top Cover per il Giappone

Sony Interactive Entertainment Japan Asia e Bandai Namco Japan hanno annunciato la "Jump Force PlayStation 4 Top Cover Edition" per il mercato giapponese, oltre ad un bundle PS4.

La PlayStation 4 Top Cover Edition di Jump Force include il gioco completo in formato fisico e una cover per la parte frontale della console (nelle varianti Jet Black e Glacier White) con serigrafati i tre eroi che compaiono sulla cover del gioco (Natuto, Rufy e Goku), tutto al prezzo di 12.200 yen, circa 97 euro al cambio attuale.

Un secondo bundle include invece PlayStation 4 Slim con Top Cover di Jump Force inclusa, gioco in vendita separatamente, questo pacchetto ha un prezzo pari a 42.000 yen per il modello da 500 GB e 47.000 yen per la variante da 1 Terabyte. In entrambi i casi, si tratta di edizioni limitate in vendita esclusivamente sullo store online di Sony Japan, il lancio non è previsto sui mercati occidentali.

Il nuovo picchiaduro targato Bandai Namco sarà disponibile in Europa e Nord America dal 15 febbraio su PC, PS4 e Xbox One, da oggi al 2 febbraio sono previste tre nuove sessioni Open Beta di Jump Force su tutte le piattaforme.