Jump Force annunciato per Switch insieme al DLC Todoroki Shoto

Dopo i leak delle scorse ore, Bandai Namco Games conferma che Jump Force Deluxe Edition arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2020 portando sulla console ibrida della casa di Kyoto il suo roster di oltre 50 personaggi giocabili, tra cui tutti i lottatori inclusi nel nel Character Pass 1.

Esclusiva per la versione Nintendo Switch è una nuova modalità tag team 3vs3 offline, questa non sarà disponibile su altre piattaforme e permetterà a ben sei giocatori di sfidarsi in una battaglia frenetica. Per l'occasione Bandai Namco ha annunciato anche il Character Pass 2 di Jump Force con il primo personaggio, Todoroki Shoto della serie My Hero Academia.

Lo studente della U.A. High School porterà il suo Quirk sul campo di battaglia di Jump Force. Todoroki è il primo di cinque personaggi inclusi nel Character Pass 2, disponibile questa primavera su PS4, PC e Xbox One, più avanti su Nintendo Switch. Coloro che acquisteranno il nuovo pass avranno accesso a ogni nuovo lottatore con quattro giorni di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale.

Jump Force è il picchiaduro che raduna gli eroi delle principali serie manga targate Weekly Shonen Jump, tra cui Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia e tante altre.