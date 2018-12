Jump Force: arrivano Boa Hancock, Trunks e Renji Abarai

Un leak della rivista V-Jump (in arrivo giovedì nelle edicole giapponesi) rivela l'ingresso di altri tre personaggi nel roster di Jump Force, il picchiaduro di Bandai Namco a tema manga/anime in arrivo nel 2019.

La scuderia di Jump Force ospiterà oltre ai lottatori già annunciati anche Trunks di Dragon Ball, Renji Abarai di Blech e Boa Hancock di One Piece, al momento non è chiaro se questi personaggi saranno accessibili sin da subito o se faranno parte di futuri DLC, restiamo in attesa di comunicazioni da parte del publisher.

Jump Force uscirà in Giappone il 14 febbraio 2019 a arriverà in Europa il giorno successivo, nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, una versione per Nintendo Switch non è ancora stata annunciata. Al momento non ci sono immagini o trailer dei nuovi personaggi ma il materiale promozionale potrebbe essere diffuso nelle prossime ore, insieme all'annuncio ufficiale.