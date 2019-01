Jump Force: arrivano quattro personaggi dal mondo di Naruto

Buone notizie per i fan di Naruto: Bandai Namco ha aggiunto al roster di Jump Force ben quattro personaggi dal mondo del celebre manga e anime. Si tratta di Boruto Uzumaki, Gaara, Kaguya Ootsutsuki, e Kakashi Hatake.

Gli sviluppatori continuano dunque ad introdurre nuovi eroi all'interno dell'attesissimo picchiaduro, che comprende protagonisti presi da saghe come Dragon Ball, My Hero Academia, Black Clover, Ken il Guerriero, City Hunter e tante altre ancora. Nella mattinata sono inoltre stati diffusi dalla software house due nuovi trailer della serie "Battle Guide", che illustrano, purtroppo sottotitolati al momento solamente in giapponese, alcune linee guida per godersi al meglio i combattimenti.

Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 15 Febbraio in Europa (in Giappone arriverà il giorno prima). Vi ricordiamo che è previsto l'arrivo della beta pubblica di Jump Force, che comprenderà 17 personaggi e 5 stage, nella giornata di domani 18 gennaio e che sarà attiva fino al 20 gennaio.