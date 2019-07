Jump Force: Bakugo di My Hero Academia scatena la sua potenza in un nuovo trailer

Giornata ricca di annunci per tutti gli amanti dei manga e dell'animazione giapponese. Merito di Bandai Namco Entertainment, che nelle scorse ore ha svelato un mucchio di novità riguardanti la sua ricca line-up.

Tra le altre cose, durante l'Anime Expo 2019 di Los Angeles ha pubblicato un nuovo trailer di Jump Force che mostra in azione Katsuki Bakugo, personaggio proveniente da My Hero Academia che si unirà al già vasto roster dei lottatori via DLC quest'estate. Il filmato ci mostra un assaggio delle devastanti mosse che l'arrogante ragazzo potrà utilizzare in combattimento per fare piazza pulita dei suoi avversari. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Stando al piano di supporto post-lancio di Jump Force fornito da Bandai Namco nei mesi scorsi, Bakugo dovrebbe unirsi al roster nel corso del mese di agosto assieme ad altri due lottatori, uno dei quali sarà sicuramente Majin Buu da Dragon Ball. Ogni personaggio aggiuntivo verrà messo in vendita al prezzo di 3,99 euro e includerà anche le relative tecniche di combattimento e le parti di vestiario per gli avatar dei giocatori. Gli acquirenti del Season Pass, chiaramente, potranno ottenerli senza alcun costo aggiuntivo.Jump Force è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e Pc.