Jump Force: il nuovo trailer presenta Hiei, in arrivo da Yu degli Spettri

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie in merito al piano di supporto post-lancio di Jump Force, ma per fortuna Bandai Namco Entertainment ha deciso di rimediare approfittando del palco digitale del Tokyo Game Show 2020.

La manifestazione online ha infatti ospitato il trailer di presentazione di Hiei, nuovo lottatore in arrivo dal manga Yu Yu Hakusho, conosciuto in Italia come Yu degli Spettri. Nonostante il suo moveset non sia ancora stato svelato nel dettaglio, alla fine del trailer di presentazione è possibile ammirarlo mentre esegue il suo noto attacco Dragon Nero (Ensatsu Kokuryuha).

Hiei sarà il terzo personaggio DLC ad entrare nel roster nell'ambito del Character Pass #2, dopo Shoto Todoroki di My Hero Academia (già disponibile) e Meruem di Hunter X Hunter, il cui arrivo è invece previsto nel corso dell'autunno. Anche Hiei arriverà durante la stagione autunnale su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre i giocatori Nintendo Switch - che hanno accolto Jump Force Deluxe Edition in tempi relativamente recenti - dovranno attendere il 2021. Ne approfittiamo per ricordarvi che il Character Pass #2 costa 17,99 euro e dà l'accesso a cinque differenti pacchetti personaggio che singolarmente costano 3,99 euro.