Jump Force: Biscuit Krueger di Hunter X Hunter si mostra in tante immagini

Dopo averci presentato Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh! e All-Might da My Hero Academia, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato i primi screenshot in alta risoluzione di un altro personaggio DLC: stiamo parlando Biscuit Krueger di Hunter x Hunter!

Come potete vedere nelle immagini raccolte nella galleria, Biscuit Kruger combatte nella sua forma giovane per la maggior parte del tempo. Possiede mosse come Mood to Mess You Up, un attacco veloce che termina con una combo che scaraventa a terra gli avversari, Matoi/Ko, che potenzia il suo Nen, e Trained Muscle, un potente contrattacco che lancia in aria i nemici. La sua tecnica Ultimate "Doesn’t Get Bulkier Than This" inizia con un uppercut della giovane Biscuit, che poi si trasforma nella su forma adulta per mettere a segno un potentissimo attacco finale. I nomi delle mosse sopra-riportate sono il frutto di una traduzione dalla lingua giapponese, pertanto potrebbero differire quando il personaggio verrà reso disponile.

Biscuit Kruger debutterà alla fine di questo mese con il primo DLC a pagamento di Jump Force, assieme a Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh e All-Might di My Hero Academia. Oltre a questi, in futuro si uniranno al roster altri sei lottatori, ovvero Toushirou Hitsugaya, Majin Buu (Good Buu), Katsuki Bakugou, Trafalgar Law, Grimmjow Jaegerjaquez e Madara Uchiha. Jump Force è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.