Jump Force: Boruto si mostra in azione in un Trailer!

A seguito di un annuncio diffuso da Bandai Namco Entertainment nel corso di questo mese, anche il giovane Boruto Uzumaki è entrato a far parte del Roster del nuovo picchiaduro della Software House.

Già mostratosi in alcuni screenshot, il giovane lottatore si mostra ora al pubblico durante un combattimento. Boruto Uzumaki è infatti il protagonista di un breve Trailer pubblicato da Bandai Namco. Il Video ha una durata di soli trenta secondi, ma offre comunque la possibilità di farsi un'idea dello stile di combattimento del celebre personaggio. Come di consueto, potete visionare il Trailer direttamente in apertura a questa news.

Ne approfittiamo per ricordare ai Lettori che, a seguito della cancellazione di alcune sessioni di gioco previste per l'Open Beta organizzata durante la scorsa settimana, Bandai Namco ha deciso di ripetere l'esperienza. Recentemente, la Software House ha dunque reso noto il nuovo calendario dell'Open Beta di Jump Force, che sarà attiva per tre giornate: martedì 29 gennaio, mercoledì 30 gennaio e sabato 2 febbraio. Vi segnaliamo, infine, che in occasione del Taipei Game Show Bandai Namco ha pubblicato uno Story Trailer di Jump Force e annunciato la presenza nel picchiaduro del personaggio di Dai, direttamente dall'universo narrativo di Dragon Quest: The Adventure of Dai.