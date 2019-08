Jump Force: data di lancio per Majin Buu (Buono) e Katsuki Bakugou di My Hero Academia

Con un nuovo trailer pubblicato sui suoi canali ufficiali, Bandai Namco Entertainment ha annunciato la data di lancio dei due nuovi lottatori che si uniranno a breve nel roster di Jump Force, il picchiaduro dedicato ai manga e anime più famosi ed apprezzati in tutto il mondo.

I due nuovi personaggi, che rispondono ai nomi di Majin Buu Buono (Dragon Ball Z) e Katsuki Bakugou (My Hero Accademia), faranno il loro debutto all'interno del gioco martedì 27 agosto, come testimoniato dal nuovo trailer che potete gustarvi in cima alla notizia. Se siete tra coloro che hanno acquistato il Character Pass del picchiaduro otterrete entrambi i lottatori in Accesso Anticipato, e potrete dunque provarli con mano già da domani, venerdì 23 agosto.

A seguire, altri quattro personaggi andranno in futuro ad arricchire il roster di Jump Force: tra i nomi già annunciati troviamo quelli di Trafalgar Law di One Piece, Toshihiro Hitsugaya e Grimmjow Jaegerjaquez di Bleach, e Madara Uchiha di Naruto.

Lasciandovi alla visione del trailer di annuncio che potete trovare in apertura, vi ricordiamo che Jump Force è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se avete interesse ad approfondire ulteriormente il picchiaduro crossover di Bandai Namco, vi raccomandiamo di dare una lettura alla nostra Recensione di Jump Force.