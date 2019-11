Jump Force: data d'uscita per Hitsugaya e Madara, nuove immagini per Trafalgar Law

A distanza di alcune settimane dai rispettivi annunci, Bandai Namco Entertainment si è finalmente decisa ad annunciare la data di lancio di due dei lottatori aggiuntivi attesi in Jump Force, Toshiro Hitsugaya di Bleach e Madara Uchiha di Naruto.

I due combattenti potranno essere schierati in battaglia a partire da venerdì 15 novembre da tutti i possessori del Character Pass, senza alcun costo aggiuntivo. Tutti gli altri giocatori, invece, potranno acquistarli singolarmente dal 19 novembre al prezzo di 3,99 euro l'uno. Come già accaduto con i precedenti personaggi del pass, anche Toshiro Hitsugaya e Madara Uchiha porteranno con sé tecniche e costumi per personalizzare l'avatar del giocatore.

Bandai Namco ne ha inoltre approfittato per ricordarci che il lancio di Trafalgar Law di One Piece è ancora previsto per dicembre e per mostrarci il "chirurgo della morte" in azione in due nuovi screenshot, che vanno ad unirsi ai sei che vi abbiamo già mostrato pochi giorni addietro. Lo ritraggono ancora una volta nel nuovo stage di Whoole Cake Island mentre utilizza la sua tecnica speciale Takt, che fa emergere un aculeo di roccia dal suolo. Ricordiamo che Jump Force è acquistabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e che da quando è stato lanciato ha già dato il benvenuto a Majin Bu di Dragon Ball, Katsuki Bakugo e All-Might di My Hero Academia, Seto Kaiba da Yu-Gi-Oh e Biscuit Krueger da Hunter x Hunter, tutti inclusi nel Character Pass.