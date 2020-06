Jump Force Deluxe Edition su Nintendo Switch: il nuovo trailer svela la data di uscita!

Nel corso del mese di aprile, Bandai Namco aveva confermato l'arrivo di Jump Force Deluxe Edition su Nintendo Switch: ora, arrivano ulteriori dettali sulla produzione.

Le caratteristiche del porting sono infatti state presentate in un nuovo trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Quest'ultimo conferma che la versione Nintendo Switch del picchiaduro includerà tutti i contenuti distribuiti tramite il Character Pass 1.



Jump Force Deluxe Edition vede i giocatori impegnati in sfide 3v3, con la possibilità di inserire all'interno del proprio team personaggi provenienti da una selezione di 16 universi manga targati Weekly Shonen Jump. Con oltre 50 personaggi giocabili, il picchiaduro include nel proprio roster rappresentanti di ONE PIECE, Ken il guerriero, Naruto, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball e molti altri. Jump Force include inoltre una Modalità Storia, che vedrà il giocatore combattere a fianco dei celebri personaggi manga. Sulla console Nintendo, fino a 6 giocatori potranno inoltre affrontarsi in sfide offline in locale.



Già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ora il titolo approda anche su Nintendo Switch in versione Deluxe: l'appuntamento è fissato per il prossimo 28 agosto. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Jump Force, redatta da Gabriele Laurino in occasione della prima pubblicazione del gioco Bandai Namco.