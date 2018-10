Jump Force: arrivano anche Pegasus e Sirio da I Cavalieri dello Zodiaco

Jump Force, il peculiare picchiaduro firmato Bandai Namco ed ispirato ai personaggi protagonisti dei manga editi su Shonen Jump ha appena visto ampliarsi il roster dei suoi combattenti.

Nel trailer che vi mostriamo in apertura, sono infatti visibili due nuovi personaggi, provenienti questa volta dall'universo de I Cavalieri dello Zodiaco: Pegasus e Sirio il Dragone.

Come mostrato nel video, i due difensori della Dea Atena indosseranno sia le tradizionali armature di bronzo sia le armature d'oro. Pegasus e Sirio potranno quindi potenziarsi facendo rispettivamente ricorso all'Armatura del Sagittario e all'Armatura della Bilancia.

Bandai Namco ha inoltre mostrato un nuova arena di combattimento, chiamata "Mayan City" e chiaramente ispirata alle antiche civiltà centro-americane.

Jump Force, il cui roster includerà personaggi provenienti da altre famosissime saghe, quali Dragon Ball, Naruto, One Piece e Hunter X Hunter, Bleach o Yu-Gi-Oh, farà il suo esordio su Playstation 4, Xbox One e PC nel corso del febbraio 2019. Tuttavia, per chi non riuscisse ad aspettare, tra il 12 e il 14 ottobre sarà possibile accedere ad una closed beta di Jump Force.