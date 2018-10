Jump Force: due ore di gameplay con SchiacciSempre tratte dalla Closed Beta

Ieri 13 ottobre SchiacciSempre ha giocato per ben due ore alla Closed Beta di Jump Force, nuovo titolo di Bandai Namco Entertainment che include i più grandi e celebri eroi di Weekly Shonen Jump.

Durante la lunga trasmissione, Schiacci ha mostrato l'editor dei personaggi, i lottatori inclusi nel roster (tra cui Goku, Vegeta, Naruto, Pegasus), e ha analizzato il sistema di combattimento e il netcode del titolo. Per l'occasione, ha anche risposto alle domande dei numerosi spettatori intervenuti in chat. Se vi siete persi la diretta, potete rimediare grazie alla replica allegata in apertura di notizia.

La puntata, come di consueto, è andata in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori in chat. Vi consigliamo, inoltre, di cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto, così riceverete delle comode notifiche sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio delle future trasmissioni.

Per quanto riguarda Jump Force, ricordiamo che verrà lanciato a febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi consigliamo di leggere l'anteprima a cura di Gabriele Laurino, che non sembra essere rimasto particolarmente soddisfatto: "L’unione congiunta di Ki, Chakra, Haki, Cosmo, Bankai, Nen e Spiriti non basta da sola per regalare a Jump Force un’aura potentissima: sono troppe, almeno per il momento, le perplessità a livello tecnico e ludico per permetterci di guardare con fiducia la release del picchiaduro di Bandai Namco".