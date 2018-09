Jump Force esce a febbraio 2019, Closed Beta in programma dal 12 al 14 ottobre

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato nuovi personaggi giocabili in arrivo dai manga Yu Yu Hakusho e Hunter X Hunter: Yusuke, Toguro, Kirua e Kurapika si uniscono al roster di Jump Force.

Ci saranno anche quattro, completamente nuovi, personaggi della Storia disegnati dal leggendario creatore di Dragon Ball. Non solo, è stata anche annunciata la finestra di lancio di Jump Force, che arriverà a febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. Kirua è il terzo figlio della famiglia Zoldyck, da cui arrivano i più famosi e mortali assassini al mondo. Nonostante fosse destinato a unirsi al resto della famiglia, ha deciso di andarsene di casa e seguire la propria strada per diventare un Hunter. Anche Kurapika ha una storia familiare difficile, essendo l’ultimo sopravvissuto del suo clan.

È stata anche svelata una nuova ambientazione tratta dal mondo reale: il Castello Himeji, uno dei più famosi castelli giapponesi, diventa una delle arene dei prossimi combattimenti. Insieme con il gioco sarà anche disponibile un Season Pass che offrirà 9 personaggi e una Collector’s Edition che includerà un diorama esclusivo con i tre eroi principali del gioco: Naruto, Luffy e Goku.

La Collector’s Edition di Jump Force sarà presto disponibile per la prenotazione a €300 e conterrà:

Il gioco completo

Il Season Pass (9 personaggi aggiuntivi, acquistabili anche separatamente)

Il Diorama esclusivo da 30cm di Naruto, Luffy e Goku.

La SteelBook

3 Art Board (28x28cm)

I giocatori che prenotano qualsiasi versione del gioco, riceveranno anche un veicolo per la lobby e 3 costumi esclusivi per l’avatar. Una Closed Beta è programmata tra il 12 e il 14 ottobre per Xbox One e PlayStation 4. I posti sono limitati e aperti solamente ai membri dell'Ep!c Rewards Club. La registrazione chiuderà il 7 ottobre a mezzanotte e i codici per la Closed Beta saranno mandati via mail nei giorni successivi. Le sessioni saranno programmate nei seguenti orari: 12 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, 13 ottobre dalle 6.00 alle 8.00, 13 ottobre dalle 19.00 alle 21.00 e 14 ottobre dalle 6.00 alle 8.00 del mattino.