Jump Force si evolve: presentati in video i nuovi personaggi di Bleach e Naruto in arrivo

Le alte sfere di Bandai Namco ci mostrano il primo video gameplay dedicato a Hitsugaya Toshiro e Madara Uchiha di Jump Force, i nuovi personaggi in arrivo nell'universo supereroico del picchiaduro tra il 15 e il 19 novembre.

Lo Shinigami a capo della Decima Divisione del Gotei 13 della dimensione manga e anime di Bleach e l'ombroso fondatore del Villaggio della Foglia tra i maggiori antagonisti della serie di Naruto potranno essere sbloccati "gratuitamente" dai possessori del Character Pass di Jump Force a partire dalla giornata di domani, venerdì 15 novembre.

Per tutti gli altri, invece, Hitsugaya Toshiro e Madara Uchiha arriveranno nel negozio interno del titolo e potranno essere acquistati singolarmente da martedì 19 novembre. Ma non è tutto. Come parte del ricco supporto post-lancio promessoci dagli sviluppatori interni a Bandai Namco, il colosso videoludico giapponese ha approfittato dell'ultimo update per ampliare l'offerta ludica e contenutistica del titolo con Whole Cake Island.

La caratteristica isola del Nuovo Mondo di One Piece sotto il controllo dell'imperatrice Big Mom è stata aggiunta al gioco attraverso un aggiornamento completamente gratuito per tutti gli utenti: cosa ne pensate di questa nuova tornata di contenuti aggiuntivi? Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Jump Force e una comoda guida piena di trucchi e strategie utili per approcciarsi a questo picchiaduro crossover dedicato agli eroi e ai villain più iconici della produzione manga e anime giapponese.