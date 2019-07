Jump Force: Galena e Kane saranno i nuovi personaggi giocabili

Dopo aver svelato che Vegeta, Piccolo e Gohan saranno giocabili in Dragon Ball Z Kakarot, il magazine V-Jump ha rivelato un'interessante novità anche per quanto riguarda Jump Force, il picchiaduro che unisce diversi franchise della scena dei manga e degli anime giapponesi.

Stando a quanto riportato, Galena e Kane, i due villain creati dall'autore di Dragon Ball Akira Toriyama, saranno presto aggiunti nel gioco come personaggi giocabili tramite un aggiornamento gratuito in arrivo prossimamente.

Entrambi i personaggi per la verità sono già presenti nel videogame con il loro intero set di mosse, ma non erano sbloccabili in alcun modo. La situazione sta per cambiare, anche se non è stata ancora annunciata una data d'uscita ufficiale per l'aggiornamento che li sbloccherà. Che ne pensate di questa novità?

Jump Force è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per approfondire sul picchiaduro di Bandai Namco, date un'occhiata alla nostra recensione di Jump Force.