Jump Force: Goku, Frieza, Zoro, Sasuke, Naruto e Rufy si scatenano nel nuovo gameplay

Nella giornata di oggi Bandai Namco Entertainment ha pubblicato su Youtube un video gameplay inedito di Jump Force, nuovo picchiaduro crossover in tre dimensioni annunciato nel corso della conferenza E3 di Microsoft.

Il filmato ci offre una piccola anteprima del frenetico e spettacolare gameplay che caratterizzerà la produzione, mostrandoci in questo caso Goku, Frieza, Zoro, Sasuke, Naruto e Rufy impegnati in combattimento. Il publisher ha inoltre condivido un secondo video in cui rivediamo Light e Ryuk, due dei protagonisti di Death Note, che a quanto pare saranno inclusi nel gioco assieme ai personaggi di Dragon Ball, Naruto e One Piece.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Jump Force debutterà nel 2019 su Playstation 4 Xbox One e PC. In questi giorni nostro Giuseppe Arace ha avuto modo di provare con mano il nuovo picchiaduro di Bandai Namco Entertainment, per maggiori dettagli e informazioni in merito rimandiamo alla nostra anteprima. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre una serie di screenshot in alta qualità che ci offrono la possibilità di osservare nel dettaglio le ambientazioni, i lottatori e gli effetti particellari. Per seguire tutte le novità della fiera videoludica più importante dell'anno, vi consigliamo di tenere d'occhio la nostra pagina dedicata all'E3 2018.